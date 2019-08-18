“Sıkışmışlığın” çaresi öngörebilmekten geçer

GÖR DENİLEN / Cenk Uzunoğlu

‘’Son dönemde’’ ifadesi aslında Kıbrıs Sorunu söz konusu olduğunda hiçbir zaman ‘’son dönemden’’ ibaret olmamıştır.

Karşılıklı hamleler sonucunda bir bakıyorsunuz sıkışmışınız.

Gelinecek noktayı önceden öngörüp hamle yapamadığınız ortaya çıkıyor.

Örneğin federasyon olmazsa ne olur ile ilgili bırakın detaylı bir planı herhangi bir fikirsel hazırlık olmamış.

Rum lider bunu ilk defa dile getirdiğinde yolun ortasında arabanın şavkına maruz kalmış tavşan gibi kulaklar dikili gözler açık şaşkın şaşkın kala kalmışsın.

Rum kamuoyunun partiler üstü iradesini bilip ‘’ille de federasyon’’ diye sonuna kadar zorlayanlar için değil yalnızca bu şaşkınlık.

Benzeri şaşkınlık iki devlet diye belli ki hazırlıksız hamaset nutukları atanlar için de geçerlidir.

Federasyon 50 yıldır olmadı.

Ya olmazsa ne olacak sorusunun cevabı üzerine kafa yorulmamış.

Belli ki her iki görüşü savunanlar da iki devletli çözümün olacağına ihtimal vermediği için bunun zorluğu tembelliğe maske olmuş.

Her iki görüşü savunanların da bu aralar bu sıkışıklığı hissettiklerini ancak tahmin edebiliriz.

Bilinmesi gereken içine düşülen durum son yapılan hamlelerle alakalı değildir.

Öncesinde yapılan hamlelerin sonuçlarını öngörmek için çaba harcamadığınız için karşılıklı hamleler örgüsünde bir de bakıyorsunuz “sıkışmışsınız.”

Ne oldu?

Gelinecek noktayı önceden öngörüp, karşı hamle yapamadınız.

Öyle mi oldu, tabii ki tartışılabilir.

Ama bakıyorum onu da yapan yok.

Herkes bu konudan olabildiğince uzak farklı kişisel dert ve sebeplerden dolayı aday olmaya çalışıyor.

Başka türlü olabilir miydi, böyle bir sıkışıklığa mahkûm mu idik, bu sıkışıklık içinden çıkmak için imkanlarımız var mı, bunların hepsi konuşulabilir.

Ama yok. Ara ki bulasın bunun cevaplarını.

***

Konuyu nasıl bir noktada olduğumuzu anlatmak için açalım.

Örneğin Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptığı 74 müdahalesi kaç hamleden sonra gerçekleşti?

Olana kadar Rum buna ihtimal verdi mi?

‘’Bekledin de gelmedi’’ şarkısını akıl ettiler ama ‘’bir gece ansızın Ayşe’nin daimî olarak tatile gelebileceğini’’ akıl edemediler.

Halbuki hamleler ardı ardına geliyordu.

Bizim içimizde de askeri müdahaleye gerçekten kaç kişi inandı?

Kaç kişi bunun olabileceğine ihtimal verip nasıl ve ne zaman olacağını bilmeden hazırlık yaptı?

Bu ikinci sorunun cevabı vardır. Denktaş ve onun etrafında toplanan ‘’hayal ortakları’’ bunun bir gün olabileceğine inanarak ve toplumu hazırlayıp inandırarak hareket ettiler. Yeri geldi Türkiye devletini eksikleri dile getirip yönlendirdiler, yeri geldi motive ettiler.

Bak işte son derece sıkışık bir durumdan öngörülü hazırlık yaparak nasıl çıkıldığına bundan büyük örnek olur mu?

Başka bir zaman diliminden başka bir örnek verelim.

Kıbrıs Rum kesiminin AB ye girişi kaç hamleden sonra gerçekleşmiş oldu?

Bizim ve Türkiye’nin yaptığı hatalar var mıydı? Rum hatalarımızı fırsata nasıl çevirdi?

Bir düşünün kaç yılı buldu bu süreçler?

Ve bu süreçlerin adım adım ‘’güçlerin yeter hale gelmesinin örgüsünü’’ hazırlama süreci olduğunu da not edin.

Gelelim bugüne.

Acaba AB çatısı altında iki ayrı devletli çözüm için kaç hamle lazım?

Bunu okuduğunuzda hemen 'Olur mu böyle şey' demeyin sakın.

Evet doğrudur, ne de olsa dışarıdan bakarak olan biteni okumaya çalışıyoruz ama bu yöndeki hamleler ve gelişmeler ne olabilir diye düşünmekte ve buna yönelik adım atanlara kulak vermekte hatta piknik ateşini yakmak için destek vermekte fayda vardır.

Buna yönelik adımlar atılıyor şu an.

İşleri zor mu?

Evet çok zor.

Rum’un da onay vermesi gerekeceği bir şeyi konuşuyoruz ve bizim tarafta bu yönde bir birlik yok.

Bunun yerine küçük hesap yapanlar var.

Ayni safta olduğunu söyleyip Küçük hesaplarla büyük hayaller gerçekleşmez!

Büyük hayalleri olanların ise küçük hesapları olmaz.

Tarih ise kimin hangi yolu tercih ettiğini not etmektedir.

Daha önce olduğu gibi…