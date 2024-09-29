“Girne Arkın Group Fest24” kapsamındaki “Sıla 4 ve Dostları 60. Yıl Konseri” dün akşam Girne Amfitiyatro’da yapıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde, zaman zaman duygusal, zaman zaman ise neşeli anlar yaşandı.

Grup üyelerinden Erdinç Gündüz’ün rahatsızlanması sebebiyle sadece Ferahzad Gürsoy’un katılabildiği konserde, ülkenin önde gelen sesleri, Sıla 4 şarkılarını seslendirdi.

-İşaret dili ile “Garanfil”

Konserin en duygulandıran anının, bir grup gencin sahnede işaret dili ile “Garanfil” şarkısını seslendirmesi olduğu ifade edilen açıklamada, şarkı boyunca izleyenlerin de, işaret dili ile şarkıya eşlik ettiği belirtildi.

Kıbrıs Türk müzik kültürünün en önemli unsurlarından biri olan ve 60 yıldır halkla bütünleşen Sıla-4 grubu, konserde bayrağı gençlere devretti.

Görevin artık genç müzisyenlerden oluşan ‘Sıla-4 Dostları’nda olduğunu belirten Ferahzad Gürsoy, bu bağlamda hayatlarına dokunan herkese teşekkür etti.