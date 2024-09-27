“Sıla 4 ve Dostları ile 60. Yıl Efsane Şarkıları” konseri yarın Girne’de

Kıbrıs Türk müzik kültürünün önemli unsurlarından Sıla-4 grubu yarın “Girne Arkın Group Fest24” kapsamında sahne alacak.

Hayatını kaybeden grup üyeleri Raif Denktaş ve Aydın Kalfaoğlu’nu anmak ve çalışmalarını kendilerine “Sıla-4 Dostları” adını veren bir grup genç sanatçıya devretmek amacıyla düzenlenecek konser Girne Amfitiyatro’da saat 21.00’de başlayacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, online biletlerin, www.girnebelediyesi.com, basılı biletlerin ise Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve tüm Telsim Shoplar'dan temin edilebileceği belirtildi.

Biletler konser günü kapıdan da temini edilebilecek.