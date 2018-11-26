Sıla, Ahmet dememek için şarkının sözlerini değiştirdi
Sıla bir şarkı sözünde geçen Ahmet ismini ise bakın nasıl değiştirdi.
26/11/2018
Oyuncu Ahmet Kural’la yaşadığı şiddet olayından sonra uzun süredir sahneye çıkmayan ünlü sanatçı Sıla, ilk kez Aile Hekimleri için Antalya’da sahneye çıktı.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF tarafından 9.su gerçekleştirilen Uluslar arası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi'nde sahneye çıkan Sıla, “Yaklaşık 1 ay sonra ilk kez sahneye çıkıyorum. Orkestram ile de 1 ay sonra ilk kez birlikteyim. Ama neyse ki sizinleyim, doktorlarlayım” dedi.
Sıla, Ajda Pekkan’ın 1968 senesinde seslendirdiği ‘Boş Vermişim Dünyaya’ isimli şarkısını seslendirirken yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı.
Sıla, şarkı sözlerinde geçen ‘Ahmet’ ismini ‘Rahmet’ olarak değiştirerek seslendirmeyi tercih etti. Sıla’nın yaptığı bu değişiklik ise Ahmet Kural’a gönderme olarak yorumlandı.
Şarkının Sözleri şöyle:
Boş vermişim boş vermişim
Boş vermişim dünyaya
Ağlamak istemiyorsan
Sen de boş ver dünyaya
Ahmet (Rahmet) Mehmet Süreyya
Hepsi boş hepsi hülya
Bir gün hayat bitecek
Dersin görmüşüm rüya