Sıla, İlker Kaleli’ye aşkını haykırdı: 40 sene bekledim!

Ünlü şef Hazer Amani ile tek celsede boşanan şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Aşkları dolu dizgin süren çiftten Sıla, dün 41 yaşına bastı.

Doğum gününü sevgilisi ile kutlayan Sıla, Kaleli’nin elini tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından romantik bir mesajla paylaştı.

Ünlü şarkıcı, binlerce beğeni alan gönderisine şu notu düştü:

“O tuttuğun elim değil, kalbim.

Eğildikçe değdim içime.

Geçen zamanın ardından baktım.

Hanın kapılarını kapattım.

Buralara varana dek

Yel de esti, kasırga da vurdu

Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.

O baktığın gözüm değil, kalbim

Ve sen bana bu hayatın armağanısın.

40 sene bekledim.

Şükranla…

Doğum günüm kutlu olsun.”

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18/06/2021 20:20