Sıla: “Küslerin barışmasını diliyorum”

Sıla, konser alanını dolduran konuklarına, “Bayramdan çok şey dileyebiliriz ama en çok küslerin barışmalarını dilerim. Şifayla hayata devam edeceğimiz bayramlarımız olsun” diyerek konserine başladı. Sıla, ilk giydiği puantiyeli elbisesi ve daha sonra giydiği siyah uzun elbisesiyle izleyenlerini adeta büyüledi.



Yoğun bir alkış ile geceye başlayan Sıla, dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek seyircilerinden tam not aldı. Konserinde eski ve yeni albümlerinden parçalara yer veren Sıla, sevilen parçalarının pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Konser bitiminde, “Daha güzel, sevgi dolu günlerde görüşmek dileğiyle” diyerek hayranlarına veda eden Sıla, Kuzey Kıbrıs'ta olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.