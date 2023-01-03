Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün dizi aşkı gerçek oldu!

Kızılcık Şerbeti sezonun en çok konuşulan yapımlarından olurken dizinin yıldızlarından aşk bombası geldi! Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu ile Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün dizideki aşkı gerçeğe dönüştü. Yılbaşını Çeşme'de beraber geçiren ikili dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı.

Emanet dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'de canlandırdığı Doğa karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Türkoğlu şimdi de aşk bombasıyla gündeme oturdu. Dizideki partneri Doğukan Güngör'ün geride bıraktığımız yılın sonunda sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüştü.

Böylece bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili yılbaşını da Çeşme'de beraber geçirdi.

Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi. İstanbul'a dönmek için yola çıkan çift, geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı.

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03/01/2023 10:13