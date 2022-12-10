Sıla Usar İncirli: Borç, yıllardır bahane olarak kullanılıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, “Bu konu benim yetkim dahilinde değil deyip oturmak, bu ülkeye zarar veriyor” dedi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (EL-SEN) ziyaret eden Sıla Usar İncirli, aydınlatma konusunu elbirliğiyle çözeceklerini de vurguladı. LTB ile KIB-TEK’in beraber iş yapma mecburiyetinde olan iki kurum olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, belediyenin borcunun ise yıllardır bahane olarak kullanıldığına dikkat çekti. Ziyarette EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

USAR İNCİRLİ: BELEDİYENİN TAHSİLAT ORANLARI DÜŞTÜ

Önümüzdeki yerel seçimleri çok önemsediklerinin altını çizen Sıla Usar İncirli, “Bu sandıktan CTP güçlü çıkarsa, siyasi iklimin değişeceğine inanıyoruz” dedi. Lefkoşa’nın artık başşehir olma iddiasını kaybettiğini belirten Usar İncirli, bir kurumun idari ve mali açıdan iyi yönetilmemesi durumunda, kurumun güçsüzleşeceğini kaydetti. Söz konusu durumun sonucunda ise ne çalışanların haklarını alabileceğini ne de insanların hizmet alabileceğini söyleyen Usar İncirli, “Belediyenin tahsilat oranları bu sene yüzde 45’lere kadar düştü” diye konuştu.

“BORÇ, YILLARDIR BAHANE OLARAK KULLANILIYOR”

Belediyenin borcunun yıllardır bahane olarak kullanıldığına dikkat çeken Usar İncirli, “Sadece çöplerin toplanması ve personelin ödenmesiyle bu işin yürüyeceğini zannediyorlar” dedi. Lefkoşa’nın alt yapı sorunlarının hiçbirinin çözülemediğini vurgulayan Usar İncirli, “Bir sorun varsa ve şehri etkiliyorsa, iki kurum bir araya gelip bu sorunu çözebilir” dedi. LTB ile KIB-TEK’in beraber iş yapma mecburiyetinde olan iki kurum olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, “Bizim hedefimiz mali ve idari yapısıyla LTB’yi güçlendirmektir” dedi.

“AYDINLATMA KONUSUNU ELBİRLİĞİYLE ÇÖZECEĞİZ”

Yönetime geldiklerinde mahalli gelirleri olması gereken seviyeye çekeceklerinin altını çizen Usar İncirli, “Biz borcu bahane olarak kullanmayacağız. İnsanların beklentileri, inanılmaz derecede aşağıda kaldı” diye konuştu. Aydınlatma konusunu elbirliğiyle çözeceklerini vurgulayan Usar İncirli, “Bu şehri yeniden aydınlık bir şehre getirme mecburiyetimiz var” dedi. Sıla Usar İncirli, “Bu konu benim yetki dahilimde değil deyip oturmak, bu ülkeye zarar veriyor. Doğru hedeflerle mücadelemizi vereceğiz” diye konuştu.

CESURER: DOĞRU YÖNETİMLE KURUMLARIMIZ EN İYİ NOKTAYA GELEBİLİR

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise Lefkoşa’nın önemine işaret ederek sözlerine başladı. Sıla Usar İncirli ve ekibine başarılar dileyen Cesurer, “Geçmişte de Lefkoşa’nın getirildiği durumlardan dolayı meydana gelen eylemlerin içerisinde yer almıştık. Tek derdimiz o günlere dönülmemesi” dedi. Tüm belediyelerde ve kurumlarda sorunların yönetsel olduğuna dikkat çeken Cesurer, “Doğru yönetim anlayışıyla tüm kurumlarımız en iyi noktaya gelebilir. Lefkoşa’nın kendi kendine yeter pozisyona gelebilmesi için projeler çok önemli. Geçiş noktalarında da çok ciddi sıkıntılar var” diye konuştu.

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10/12/2022 13:49