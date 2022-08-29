Sıla Usar İncirli: Lefkoşa başkent görüntüsünden uzak, bunu düzelteceğiz

İrfan Gündüzler

CTP Milletvekili ve LTB Başkan Adayı Sıla Usar İncirli Mayıs TV’de Meltem Sakin’in konuğu oldu belediye seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“LEFKOŞA, BAŞKENT GÖRÜNTÜSÜNDEN UZAK”

Lefkoşa’nın uzun zamandır bir başkent görüntüsünden uzak kaldığını vurgulayan İncirli, yıllar içinde ekonomik ve siyasi açıdan da gücünü kaybettiğini bunu düzeltmek için göreve talep olduğunu anlattı.

“OPERASYON”

Belediye reformu ile konuşan Sıla Usar İncirli, yerel yönetimlerin tam bir karmaşanın içine sokulduğunu batmuış belediyeler ile mali açıdan güçlü belediyelerin birleştirilmeye çalışıldığüını ve hükümetin siyasi avantaj sağlamak isyedğini ifade etti.

İncirli şöyle konuştu: “Bu ülkede iyi yönetilmeyen belediyeler borç batağında. Belediyelerin mali açıdan güçlü olabilmesi ve siyaseten istismar edilmeden mali disiplinle yönetilmesi gerekiyor. CTP’li belediyeler bunu başardı. Muhataplarımız, mali olarak güçlü olan CTP’li belediyelerin yanına batmış olan belediyeleri yerleştirme operasyonu yapmaya çalıştı Biz yerel yönetimlerde reform yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Temel ilkeler doğrultusunda bunu yapmamız gerekiyor.”

“LEFKOŞA İLE GURUR DUYMAMIZ GEREKİYOR”

Lefkoşa’da insanların yaşamaktan mutlu olmadığını söyleyen İncirli, çocukların gidebilecekleri parkların kısıtlı olduğunu, kadınların güvenle dolaşabileceği bir şehir olmadığını ve yaşlılar ile engellilerin kaldırımlarda yürümekten memnun olmadıklarını kaydetti.

İncirli, Lefkoşa’nın herkesin yaşamaktan memnun olacağı ve gurur duyacağı bir başşehir olması gerektiğini ve bunun için yola çıktıklarını kaydetti

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29/08/2022 11:24