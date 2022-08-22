Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Belediye Başkanlığı için CTP’den aday adayı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kasım ayında yapılacak yerel seçimde Lefkoşa Belediye Başkanlığı için CTP’den aday adayı olacağını duyurdu.

İncirli, Lefkoşa’yı yeniden başşehir karakterine kavuşturmak, gerçek bir Avrupa başşehri olmasını sağlamak için aday adayı olduğunu açıkladı.

Sıla Usar İncirli’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Lefkoşa, Kıbrıslıların 4 bin 500 yıllık şehri. Yüzyıllardır sadece Lefkoşalıların değil tüm Kıbrıs’ın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalbi.

Lefkoşa çok hasarlandı. Onu yeniden başşehir karakterine kavuşturmak, gerçek bir Avrupa başşehri olmasını sağlamak için yönetimine adayım. Lefkoşa’yı terk edilmek değil, özlenip kavuşulmak istenen şehir haline getirmek, yaşadığımız şehirle gurur duymamızı sağlamak boynumuzun borcudur.”

Geçen hafta içinde CTP Parti Meclisi üyesi mimar Onur Olguner de Lefkoşa Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurmuştu.

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22/08/2022 18:00