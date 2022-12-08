Sıla Usar İncirli: Lefkoşa’nın nefes alan damarlarını açmak istiyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, “Üreten Lefkoşa” projesiyle Lefkoşa’da ürün ve hizmet kalitesinin standardını yükselteceklerini ve bu konuda bir Pazar oluşturulmasını sağlayacaklarını söyledi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret ederek projelerini paylaşan LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, esnafı destekleyen bir belediye yaratacaklarını kaydetti. KTEZO ziyareti esnasında Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’ni de ziyaret eden Sıla Usar İncirli, CTP iktidarı döneminde hayata geçen emlak vergileriyle ilgili yasaya değindi. Yerel yönetimlerin elde ettikleri emlak vergilerinden yüzde 15’ini okullara vermesi gerektiğini dile getiren Sıla Usar İncirli, geriye dönüp bakıldığında emlak vergilerinin beklenen oranda toplanmadığına dikkat çekti. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 330 milyon TL borcu olduğunu anımsatan Sıla Usar İncirli, bu borcun sadece İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigortalar ve bankalardan ibaret olmadığını, LTB’nin okullara da borçlu olduğunu ifade etti. Sıla Usar İncirli, bunun belediye yönetiminin tercih kullanabileceği bir konu olmadığını, bunun yasada yeri olduğunu söyledi.

“HEM ŞEHİR İÇİ, HEM SANAYİ BÖLGESİNDE DÜZENLEME GEREKLİ”

İşletmelerin açılma konusuna değinen LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, bu konunun son derece önemli olduğunu, hem şehir içinde hem de Sanayi Bölgesinde düzenleme gerektiğine dikkat çekti. Sanayi bölgesinde gıda ile kirli sanayinin yan yana faaliyet gösterdiğini ve bunun doğru olmadığını ifade eden Sıla Usar İncirli, bölgede durumun içler acısı olduğunu belirtti. Sıla Usar İncirli, Sanayi Bölgesinde acilen yapılması gerekenlerin biriken çöpün tahliye edilmesi, yol ve kaldırım çalışmalarının yapılması ve yeşillendirme olduğunu vurguladı. Bölgedeki yağmur suyu drenaj sisteminin ciddi şekilde sorunlu olmasından dolayı yağmur dönemlerinde dağdan gelen suyun sanayide faaliyet gösteren işyerlerini büyük zarara uğrattığını, bunu engellemek için de hem yeşillendirme yapacaklarını, hem de Meteoroloji Dairesi’nin bazı istasyonlarını o bölgeye taşıyacaklarını ve bu sayede insanların önceden tedbir almasını sağlayacaklarını söyledi.

“LEFKOŞA’NIN NEFES ALAN DAMARLARINI AÇMAK İSTİYORUZ”

Lefkoşa’ya daha çok geçiş kapısı açmak istediklerini, bu konuda da ilk adımı Haspolat’taki Mia Milia Kapısı’yla atacaklarını açıklayan Dr. Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa’nın nefes alan damarlarını açmak istiyoruz dedi. Mia Milia Kapısı’nın açılması halinde Lefkoşa trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağını aktaran Sıla Usar İncirli, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren esnafın talebinin de bu yönde olduğunu belirtti. Mia Milia Kapısı’nın yanı sıra Baf ve Mağusa kapılarını açmak için de girişimde bulunacaklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, “Biz bu konuda üzerimize düşeni yapıp üst makamlara kapıların geçişlere açılması için baskı uygulayacağız” şeklinde konuştu.

ARDIÇ: GEÇİŞ NOKTALARININ ARTIRILMASI PROJENİZİ KUVVETLE DESTEKLİYORUZ

Görüşmede söz alan KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç da, Sıla Usar İncirli’nin geçiş noktalarının artırılması projesini kuvvetle desteklediklerini söyledi. Lefkoşa’da yeni sınır kapılarının açılmasının ticaret hacmini artıracağını, bunun da esnafa olumlu etki edeceğini dile getiren Ardıç, belediye ile işbirliklerini artırmak istediklerini belirtti. Belediyeden Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi için almaları gereken katkıyı alamadıklarını açıklayan Ardıç, okuldaki öğretmenleri ödemekte büyük zorluklar çektiklerini kaydetti. Bu konuda gelecek dönemde LTB’den beklentileri olduğunu aktaran Ardıç, iş yerleri açılırken planlama yapılmadığını vurgu yaptı. Sanayi bölgelerinin durumunun içler acısı olduğunu ve pislikten geçilmediğini ifade eden Ardıç, katı atıkları toplamanın belediyenin görevi olmasına rağmen bu görevin yerine getirilmediğini, herkesin kendi imkanlarıyla bu atıkları başka yere taşıdığını söyledi.

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08/12/2022 14:57