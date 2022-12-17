Sıla Usar İncirli: Üretici gençleri destekleyen bir Lefkoşa yaratacağız

ads ads ads ads
17/12/2022

ads
ads
Sıla Usar İncirli: Üretici gençleri destekleyen bir Lefkoşa yaratacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, üretici gençleri destekleyen bir Lefkoşa yaratacaklarını açıkladı. Gençlerin girişim projelerini hayata geçirebilmek için Genç Girişimciler Merkezi (GEMER) oluşturacaklarını belirten Sıla Usar İncirli, “Burada ilgi alanları ve girişim fikirlerine göre eğitim programları, atölye çalışmaları ve mentorluk programlarıyla genç girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine fırsat yaratacağız” şeklinde konuştu. CTP LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, bugün Lefkoşa Gençlik Derneği (LGD) tarafından düzenlenen “New Year Bazaar” etkinliğine katıldı. Lefkoşa’daki Kumarcılar Hanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte kendi ürettikleri ürünleri tanıtan üreticiler, Sıla Usar İncirli’ye büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte Sıla Usar İncirli’ye CTP Gençlik Örgütü üyeleri de eşlik etti

 

17/12/2022 15:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sıla Usar İncirli, BELEDİYE, BAŞKAN, ADAY
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.