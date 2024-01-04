Sıla Usar İncirli'den kadın futbolculara önemli destek

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04/01/2024

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Sıla Usar İncirli'den kadın futbolculara önemli destek

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli Kadınlar Süper Kupa finali ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak kadın futbolculara destek verdi.

İncirli'nin paylaşımı şöyle:

Toplumsal cinsiyet eşitliğinde çok önemli bir alan: Spor. 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadınlar Süper Kupa finalini izledik bu akşam. China Bazaar Gençlik Gücü ve Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımları “Melekler Takımı- Unutmadık,unutmayacağız” pankartı ile çıktılar sahaya. Mücadele düzeyi ve seyir zevki yüksek bir maç izledik. Her bir genç kadın futbolcuyla büyük gurur duydum, sahadaki dayanıklılıklarına hayran kaldım. Ülkemizde kadın futbolunun güçlenerek devam etmesi dileğiyle emeği geçenleri yürekten kutlarım.

04/01/2024 07:44
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TAGS: Sıla Usar İncirli
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