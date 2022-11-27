Sıla Usar, Lefkoşa için kaynak bulma girişimlerine başladı

CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın çağdaş bir şehir standartlarına ulaşılabilmesi için gerekli olan projelere destek arayışına hızlı başlayarak, Avrupa Komisyonu Yapısal Destek Reformu (DG Reform) Genel Müdürü Mario Nava ile Brüksel’de görüştü.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Dr. Sıla Usar İncirli Brüksel’de, Avrupa Komisyonu Yapısal Destek Reform Destek (DG Reform) Genel Müdürü Mario Nova ile görüştü. Dünyaya kapıları açmaya tanınmış bir şehir olan Lefkoşa’dan başlamak gerektiğini kaydeden Sıla Usar İncirli, ayakları üzerinde duran bir başşehir yaratmak, nefes alan ve nefes aldıran bir Lefkoşa için kolları sıvadıklarını söyledi. Sıla Usar İncirli, göreve heyecan ve tutkuyla hazır olduklarını dile getirdi.

CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Sıla Usar İncirli, iklim krizine karşı güçlü çevre politikalarıyla nefes alan bir Lefkoşa yaratacaklarını vurguladı. Görüşme sonrası açıklama yapan Sıla Usar İncirli, Nava ve ekibine Lefkoşa’yla ilgili projelerini sunduklarını ve bu projeler üzerinde değerlendirme yapma fırsatı elde ettiklerini bildirdi. Brüksel’deki görüşmelerde Dr. Sıla Usar İncirli’ye CTP Milletvekili Armağan Candan eşlik etti.

“KAYNAKLARA ULAŞMAK İÇİN PROAKTİF BİR ŞEKİLDE İNİSİYATİF ALMALIYIZ”

Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşalının hak ettiği hizmeti alabilmesi için bu yolda önlerine çıkan engellerin tümünü tek tek aşmaya kararlı ve hazır olduklarını ifade etti. Sıla Usar İncirli, “Elimizdeki kaynakların ve imkanların yetersizliği bahanesini bir kenara bırakmamız gerekiyor. Ulaşılabilecek uluslararası kaynaklardan faydalanmak için proaktif bir şekilde inisiyatif almalı ve stratejik öneme sahip projelerle bu kaynakları elde etmek için çalışmalıyız. Finansal kaynakları doğru yönetmek en az bulmak kadar önemlidir ” dedi.

“BİZİM BİRLEŞEN BİR LEFKOŞA’YA İHTİYACIMIZ VAR”

LTB Başkan Adayı Sıla Usar İncirli, bu hedeflerle, Lefkoşalı’nın önünü açacak işler yapacaklarını vurguladı ve şu şekilde devam etti:

“Bizim üreten ve kazanan bir Lefkoşa’ya da ihtiyacımız var. Lefkoşa’nın dünyayla birleşen bir yapıya kavuşması için yeni geçiş noktaları açılmalı. Haspolat-Mia Milia kapısının açılmasının öneminden söz ettik. Biz, bu kapının açılabilmesi için üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu ilettik. Bu sayede Yeşil Hat Tüzüğü ile iki toplum arasındaki ticaretin de önünün açılacağı ve daha da artacağı ve bunun da iki taraf için de faydalı olacağı üzerinde görüş birliğine vardık. Ayrıca Baf ve Mağusa kapılarıyla ilgili de değerlendirmelerimizi gerçekleştirdik.”

“LEFKOŞA’NIN AKCİĞERİ YEŞİL ALANLARIN ARTIRILMASI İÇİN PROJELERİMİZİ PAYLAŞTIK”

Sıla Usar İncirli, Kıbrıslı Türklerin AB’yle ilişkilerinin güçlenerek artması gerektiğini vurgulayarak “Lefkoşa’mızın birçok sorunuyla ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Lefkoşa’mızın nefes alan bir şehir olabilmesi için güçlü çevre politikaları uygulamalıyız” dedi. Nefes alan bir Lefkoşa için yeşilin çoğaltıldığı, trafiğin azaltıldığı, insanların yeşil alanlarda uzun zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmaları gerektiğini ifade eden Dr. Sıla Usar İncirli, Brüksel’de Nava ve ekibiyle iklim krizi ve nefes alan Lefkoşa konularını görüştüklerini söyledi.

Yeşil alanların Lefkoşa’nın akciğeri olacak şekilde artırılması, bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları, dinlenme alanları, sportif aktivite alanları projelerini Nava’yla paylaştıklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın ekonomik ve sosyal açıdan da güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Sıla Usar İncirli, “Bizim üreten ve kazanan bir Lefkoşa’ya ihtiyacımız var” dedi.

“HEDEFİMİZ ÜRETEN, ÜRETTİKÇE ÇOĞALAN, AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR LEFKOŞA”

Lefkoşa’nın ekonomik ve sosyal açıdan da güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Sıla Usar İncirli, “Bizim üreten ve kazanan bir Lefkoşa’ya ihtiyacımız var. Kendimize, özellikle Suriçi’nde üretilen hizmet ve ürünlerde AB standartlarını yakalayabilme hedefini koyduk” diye konuştu.

Sıla Usar İncirli, Suriçi’ndeki esnaf, kafe ve restoranların ulaşılacak desteklerle kalkınmasını sağlamak, özgün dokuyu da koruyan ve turizm için bir çekim merkezi yaratan bölgesel ekonomik kalkınma projeleri için çalışacaklarını iletti. Kadın, genç ve teknolojik girişimlerin de önünü açabilecek projelerin de değerlendirildiğini ifade etti.

“KARŞIMIZA ÇIKACAK ENGELLERİ AŞMAYA KARARLIYIZ”

Sıla Usar İncirli, “Bugün AB’nin başşehri Brüksel’deyiz, yarın Kıbrıs’ımızın başşehri Lefkoşa’da olacağız” diyerek ülkenin dünyada hak ettiği yeri; Lefkoşalının da hak ettiği hizmeti alabilmesi için bu yolda önlerine çıkan engellerin tümünü tek tek aşmaya kararlı ve hazır olduklarını ifade etti. Kıbrıslı Türklerin ekonomik ve sosyal yaşamda Kıbrıslı Rumlarla birlikte gelişebileceği çalışmalara da ihtiyaç olduğuna işaret eden Sıla Usar İncirli, şu şekilde konuştu: “Teknolojik gelişmeler sayesinde sınırların ortadan kalktığı bir dünyada, dünyaya açılmak ve kendimizi gerçekleştirmek en doğal talebimiz olmalıdır. Kıbrıs için federal temelde kalıcı bir çözüm arayışına devam ededuralım, hayatın da bir yandan akıp gittiğini, kaçırdığımız şeyin de kendimiz olduğunu unutmamalıyız. Teknolojik gelişmeler sayesinde sınırların ortadan kalktığı bir dünyada, dünyaya açılmak ve kendimizi gerçekleştirmek en doğal talebimiz olmalıdır.”

Bu habere tepkiniz:



27/11/2022 15:27