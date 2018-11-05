Sıla ve Ahmet Kural'ın Kavgalarının Perde Arkasındaki Ünlü Kadın Belli Oldu

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Ahmet Kural'ın şarkıcı Ziynet Sali'nin Sıla'ya mesaj atmasından dolayı şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'yla tartışarak dövdüğü iddia edildi. Kavganın nedeni olarak da Sıla'nın Ziynet Sali'yle samimi olmasından kaynaklandığı söylendi.

ŞİDDETİN NEDENİ ZİYNET SALİ

Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'nın sunuculuğunu yaptığı 2. Sayfa programının iddiasına göre; Ahmet Kural, Sıla'nın Ziynet Sali'yle görüşmesini istemedi, o gecede Ziynet Sali, Sıla'ya mesaj atınca tartışma şiddete döndü.

NE OLMUŞTU?

Sıla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek şiddet gördüğü gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Sıla, Kural için 3 ay koruma kararı aldırdı. Sıla, ilk ifadesinde Kural'ın kendisini yerde sürüklediğini ve kafasını duvarlara vurduğunu söyledi. Olay sonrası açıklama yapan Ahmet Kural ise Sıla'nın sadece kollarını tuttuğunu diğer iddiaları kabul etmediğini söyleyerek başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diledi.