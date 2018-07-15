Sıla’dan Sezen Aksu kutlaması: Hepimizin borcu var ona

Oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin sayfalarından inmeyen şarkıcı Sıla, geride bıraktığımız akşam Harbiye’de verdiği konserle hayranlarının karşısına çıktı. Etkileyici sesiyle kendisini izlemeye gelen hayranlarına keyifli saatler yaşatan Sıla aynı zamanda bir de sürpriz yaptı. Sahnesinde Sezen Aksu’nun şarkılarını seslendiren Sıla, sonrasında “Bugün özel bir gün bugün Sezen Aksu’nun doğum günü… Biliyorsunuz o bizim hayatlarımıza çok değdi, çok dokundu! Dahasını da yaptı, bence hepimizin borcu var ona” sözleriyle Türk pop müziğinin Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun doğum gününü kutladı. Sıla bu sözleri sarf ederken dev ekranlarda Sezen Aksu’nun doğum gününün kutlanması Sıla’nın sektördeki büyüklerine ne kadar vefalı olduğunu da gösterdi.