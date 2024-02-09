Silah ve Hırsızlık Suçlarından Tutuklanan İki Zanlı Teminatla Serbest

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma tasarrufu” suçlarından tutuklanan Hasan Erkoç ile Ramazan Bahçeci dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Bahçeçi ayrıca sirkat suçundan da ikinci bir duruşmaya çıkarıldı.

Polis memurları Yılmaz Sevdalı ile Gültekin Sancar, zanlılarla ilgili olguları aktardı. Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde, saat 18:45 raddelerinde Göçmenköy’de bulunan Eziç Restorandın arka kısmındaki park alanı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından tespit edilen Hasan Erkoç’un üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada Erkoç’un aracında Sur marka 9 mm’lik tabanca ve 10 adet 9 mm’lik canlı mermi tespit edilerek, zanlının suçüstü gereğince tutuklandığını belirtti. Polis, silah ve mermilerin emare olarak alındığını söyledi.

Polis, olay mahalinde tespit edilen Ramazan Bahçeci’nin de suçla bağlantısı tespit edilerek derdest emri gereğince tutuklandığını açıkladı. Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti. Polis memuru, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarıldıklarını ve toplam 19 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, zanlıların 30 Ocak tarihinde birer gönüllü ifade daha verdiklerini söyledi. Polis, ayrıca 19 günlük sürede silahın balistik incelemesinin tamamlandığını, herhangi bir olayda kullanılmadığına dair rapor alındığını açıkladı. Polis, “kanunsuz silah tasarrufu ve taşıma” suçuyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden zanlıların 30 bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için ikişer kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

Hırsızlık suçundan da teminata bağlandı

Daha sonra zanlı Ramazan Bahçeçi sirkat suçundan teminata bağlandı.

Olguları aktaran memuru Yılmaz Sevdalı, zanlının 14 Ocak 2024 tarihinde 00.35-13.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Surlar İçerisinde Büyük Hanın önünde park halinde bulunan Lefkoşa’da sakin H.D’ye ait KV 883 plakalı Honda Activa marka siyah renk motosiklet çaldığını, motosikletin zanlının tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis, sirkat meselesiyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının bu suçtan teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.