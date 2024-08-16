Silah ve mermiyle yakalan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen "kanunsuz ateşli silah ve kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu" suçlarından tutuklanan Ahmet Öncel Oraç teminat talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Nazmi Doğan mahkemede olguları aktardı. Polis, 13.08.2024 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Lefkoşa'da, Osman Örek Caddesi üzerinde zanlının yönetimindeki motosiklette yapılan aramada konu motosikletin arkasındaki box içerisinde 1 adet seri numarası tespit edilemeyen 9 mm çapında tabanca ve 4 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Doğan, zanlının suçüstü tutuklandığını ve suçunu itiraf eder nitelikte ifade verdiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten kaydeden polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)