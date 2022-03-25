Silahla bir kişiyi öldürmeye çalışmıştı cezaevine gönderildi!

Girne’de meydana gelen katle teşebbüs, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Şevket Aytuğ Tuyku yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş Üzeyir Koçer, olayın 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Üzeyir Koçer, Şevket Aytuğ Tuyku’nun dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Fırat Ayabe’ye 3 el ateş ettiğini ifade etti. Üzeyir Koçer, yapılan şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi. Müfettiş Üzeyir Koçer, olayda kullanılan silahın henüz bulunamadığını ancak olay yerinde 9 mm silaha ait bir adet boş kovan bulduklarını söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ateşli silahlarla ilgili benzer 4 sabıkası olduğunu ifade eden Koçer, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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25/03/2022 19:14