Silahla ve şarjörle yakalanmıştı 7 gün daha tutuklu kalacak!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da 2 ilah ve 5 adet şarjörle yakalanan Erkan Çagı sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Alpaslan Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 10 Mart 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince Metehan sosyal konutları park alanı içerisinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada belindeki korse içerisinde biri Sur, diğeri Glock marka 2 adet 9 mm çapında silah ve 4 adet boş şarjör bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki motosikletin kutusu içerisinde ise bir adet plastik şarjör bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen silahların balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının cep telefonunun inceleneceğini ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.