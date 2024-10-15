Silahla Yakalanan Mehmet Yaşar Can'a 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Minareliköy’de düzenlenen operasyonda silah, mermi ve şarjörle yakalanan Mehmet Yaşar Can hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, 16.04.2024 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Minareliköy'de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket'in otopark alanı içerisinde alınan bir ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında HR 905 plakalı Jeep araç içerisinde yolcu olarak bulunan Mehmet Yaşar Can'ın belinde beyaz zarf içerisinde Türkiye'den izinsiz olarak ithal edip kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı Hırvatistan yapımı XDM Elite marka 9 mm’lik tabanca, 6 adet 9 mm’lik canlı mermi ile bir adet 14'lük kısa bir adet 25’lik uzun şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Yargıç, sanık Can’ın Girne’deki evinde yapılan aramada Çekoslovak yapımı 7.65 mm silah ile silaha ait şarjör ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlı Can’ın Girne’deki silahın yıllar önce kendisine hediye edildiğini, Lefkoşa’da ele geçirilen silahın ise Suriye’de bulunan bir şahıs tarafından bir kişi aracılığıyla hediye olarak gönderildiğini söylediğini aktardı.

Sanığın silahlara meraklı olmasından dolayı ateşli silah tasarruf ettiğini belirttiğini kaydeden Yargıç, bu tür suçların toplum güvenliğini tehdit den suçlar olduğunu belirtti. Yargıç, ateşli silah tasarrufu suçlarının yaygınlaştığını belirterek, bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç Barkın, sanığın yaşını, kişisel durumunu ve tutuklu kaldığı süreyi değerlendirdiklerini ifade ederek, 1 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)