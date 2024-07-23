Silahların herhangi bir olayda kullanılmadığı tespit edildi

Gönyeli Polis Karakolu ile Cürümleri Önleme Şubesinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 2 adet silah, 25 mermiyle yakalanan Ramazan Kıraç ile İsrafil Ünal teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Polis memuru Toıykan Gülerler mahkemede olguları aktardı. Polis, 14 Temmuz 2024 tarihinde Alayköy’de yol kenarında şüpheli bir poşet tespit edildiğini, 15 Temmuz saat 01.00 sıralarında bir aracın yol kenarına bırakılan poşeti aldığını ve bölgedeki bir gece kulübüne gittiğini belirtti.

Polis memuru, gece kulübünün park yerine giden zanlıların polis ekiplerini görünce poşeti araçtan attıklarını söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, t

arafından poşette yapılan aramada 2 adet 99 mm çapında tabanca, 25 adet 7.65 mm mermi bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, her iki zanlının olay mahalinde suçüstü tutuklandıklarını açıkladı. Polis memuru, zanlıların sorgulandığını, Ramazan Kıraç’ın poşeti yol kenarından aldığını, İsrafil Ünal’ın gece kulübünün park yerinde polisi görünce poşeti araçtan attığını itiraf ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süre alındığını, bu süre içerisinde zanlı Ünal’ın gönüllü ifade verdiğini, internet üzerinden tanımadığı bir şahsın yönlendirmesiyle silahları yol kenarından aldıklarını ve gece kulübü civarına götürdüklerini söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca zanlıların ikametgahlarında ve iş yerlerinde de arama yapıldığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde zanlıların cep telefonlarının DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti. Silah ve mermilerin de parmak izi ve balistik incelemeye gönderildiğini kaydeden polis, yapılan inceleme sonucu herhangi bir olayda kullanılmadıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis, 8 günde zanlıların ifade verip suçunu kabul ettiğini, birçok kişiden ifade alındığını, olay yerinden kamera görüntülerinin temin edildiğini açıkladı. Polis, İsrail Ünal’ın çalışma izninin iptal edildiğini ancak başka bir işe başlaması için 60 gün süresi olduğunu, Ramazan Kıraç’ın ise çalışma izninin sürdüğünü, adreslerinin belli olduğunu, askıda davaları olmadığını ve sabıkasız olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 50’er bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı 2 kişinin 500'er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmalarına emir verdi.