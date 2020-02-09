Silahlı saldırı: 21 ölü, 42 yaralı

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Jakrapanth Thomma adlı saldırgan asker, Nakhon Ratchasima’da 17 saatten fazla saklandığı alışveriş merkezinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Ulusal Emniyet Müdürü Chakthip Chaijinda, yaptığı açıklamada, askerin öldürüldüğünü doğruladı. Emniyet müdürü, Başbakan Pyaruth Chan-ocha’nın saldırıya ilişkin detayları basın toplantısında aktaracağını ifade etti.

Yerel medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganın bir alışveriş merkezi önünde otomobilinden indiği ve etrafa ateş açtığı görüldü.

Facebook hesabı kapatıldı

Eylemini Facebook'tan canlı yayınlayan asker, silahlı bir fotoğrafını "Yorgunum." notuyla paylaştı.

Saldırganın, Facebook hesabında "ölüm herkes için kaçınılmazdır" mesajı paylaştığı bildirilirken, söz konusu hesabın kapatıldığı duyuruldu.

Öte yandan saldırıya ilişkin, paylaşım kurallarını ihlal eden içeriklerin kaldırılacağı belirtildi.

Saldırganın çavuş rütbesinde olduğu belirlendi

2. Bölge Ordusu Komutanı Tuğgeneral Kongcheep Tantrawanich, firari askerin çavuş rütbesinde olduğunu aktardı.

Saldırganın, 21 kişiyi öldürdüğü ve 42 kişiyi yaraladığı aktarıldı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında kışlada görev yapan üçüncü bir asker, yaralılara yardım eden bir doktor ve 63 yaşındaki bir kadının da olduğu belirtildi.

Surathampithak Kışlası'nda Jakrapanth Thomma adlı asker, dün komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra askeri ciple firar etmişti.

Kışladan ayrıldıktan sonra da sivillere ateş açan firari asker, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezinde saklanıyordu.

09/02/2020 13:24