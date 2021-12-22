Silahlı saldırı meselesinde 1 kişi tutuklandı

63 yaşındaki M.U'nun ayağından vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ş. tutuklandı

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22/12/2021

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Silahlı saldırı meselesinde 1 kişi tutuklandı

Girne’de dün akşam meydana gelen “Ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu” meselesinde gelişme yaşandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bir apartmanın merdiven basamaklarında yaşanan olayda 63 yaşındaki M.U'nun ayağından vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ş.(E-45) tutuklandı.

Sol alt baldırından ağır şekilde yaralanana M.U. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

22/12/2021 10:11
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TAGS: Girne, silahlı saldırı, tabanca
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