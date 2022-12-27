Silahlı saldırıda başka bir çalışanın ayağı yaralandı

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye gerçekleştirilen silahlı saldırıda Çelebi’yi korumak isteyen bir başka çalışan yaralandı. Çelebi’yi korumaya çalışırken yaralanan belediye emekçisi Hasan Altunoğlu’nun sağ ayağı alçıya alındı.

Öte yandan Belediye çalışanı tarafından silahlı saldırıya uğrayan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi kontrol için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gittiği kaydedildi. Çelebi ve Altunoğlu’nu ziyarete birçok belediye çalışanı geldi.

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27/12/2022 11:58