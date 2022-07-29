Silahlı soygunda 3 yeni tutuklu, saldırganı yurt dışına kaçırdılar

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29/07/2022

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Silahlı soygunda 3 yeni tutuklu, saldırganı yurt dışına kaçırdılar

Girne’de meydana gelen ‘Silahlı soygun’ olayı ile ilgili tutuklanan Yusuf Zeybek, İbrahim Özdemir ve Şehmuz Barut bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis Müfettişi Hasan Gökyay, zanlıların 26 Temmuz 2022 tarihinde Girne’de silahlı soygun gerçekleştirilen Mehmet Karaöz’ün ülkeden kaçmasına yardım ettiklerini söyledi. Polis, Karaöz’ün önce Gazimağusa’da Yusuf Zeybek’in yanına gittiğini, ülkeden kaçmak için yardım istediğini, Zeybek ile zanlının birlikte Girne’ye geldiklerini ve İbrahim Özdemir ve Şehmuz Barut ile buluştuklarını açıkladı. Polis, 3 zanlının Karaöz’ün yasa dışı yollardan ülkeden kaçmasına yardım ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

 

 

29/07/2022 19:59
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TAGS: Silahlı soygunda 3 yeni tutuklu, saldırganı yurt dışına kaçırdılar
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