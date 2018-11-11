Sıla’nın Ahmet’e yazdığı şarkı ortaya çıktı

Sıla'nın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtığı Ahmet Kural, geçen hafta soruşturma kapsamında ifade verdi. Kural, ifadesinde şöyle dedi: “Yaşanan ilk ayrılıktan sonra Sıla Gençoğlu barışmak için araya aracılar soktu. Sık sık mesajlar attı, ‘Sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Mutlu oldum, ikinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm.

HÜZÜNLÜ VE ANLAMLI

Daha önce bir ayrılık yaşayan ikiliyi barıştıran, söz ve müziği Sıla'ya ait “Boş Ev” hüzünlü sözleriyle dikkat çekiyor.

Boş evde çıplak duvara

Çelik umut gibi astım baharı

Mahpus gibi hanımeli

Kaderin şu yankısı

Uzatmadın bir yardım eli

Canda kıyamet yangın var

Şişe burada gece belli

Serçe gönlüm boynunu eğdi

Utanma ağla sesli sesliHal dökülsün

Kalp övünsün

Kan dökülsün

Yettiyse ölünsün