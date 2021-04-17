Şili, Sinovac aşısının etkinlik sonuçlarını açıkladı
Şili, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı Sinovac'ın klinik dışında yapılan etkinlik araştırma sonuçlarını paylaştı.
17/04/2021
Çinli Sinovac firmasının koronavirüs aşı Coronavac, hastaneye yatışları önlemede % 85, ölümleri önlemede % 80 etkili. Aşı, semptomatik vakaları önlemede ise % 67 etkinlik gösteriyor.
Şili hükümeti, Çin aşısının ilk gerçek etkinlik araştırma sonuçlarını paylaştı. Çalışma, aşının klinik çalışmaların dışında ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.
Araştırmada 2 Şubat ve 1 Nisan arasında CoronaVac aşısı olan 10,5 milyon kişi üzerindeki etkinliğini inceledi.
Veriler, aşının klinik çalışmalardaki etkinliği ile tutarlılık gösterdi.
Türkiye'deki denemelerde aşının, semptomatik vakaları önlemede %83,5 ağır hastalıkları ve hastaneye yatışları önlemede %100 etkinliğe sahip olduğu belirtilmişti.
Brezilya'da yapılan araştırmalarda da, aşının, hastaneye yatışları önlemede % 83.7 etkili olduğu açıklanmıştı.