Şili, Sinovac aşısının etkinlik sonuçlarını açıkladı

Şili, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı Sinovac'ın klinik dışında yapılan etkinlik araştırma sonuçlarını paylaştı.

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17/04/2021

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Şili, Sinovac aşısının etkinlik sonuçlarını açıkladı

Çinli Sinovac firmasının koronavirüs aşı Coronavac, hastaneye yatışları önlemede % 85, ölümleri önlemede % 80 etkili. Aşı, semptomatik vakaları önlemede ise % 67 etkinlik gösteriyor.

Şili hükümeti, Çin aşısının ilk gerçek etkinlik araştırma sonuçlarını paylaştı. Çalışma, aşının klinik çalışmaların dışında ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada 2 Şubat ve 1 Nisan arasında CoronaVac aşısı olan 10,5 milyon kişi üzerindeki etkinliğini inceledi.

Veriler, aşının klinik çalışmalardaki etkinliği ile tutarlılık gösterdi.

Türkiye'deki denemelerde aşının, semptomatik vakaları önlemede %83,5 ağır hastalıkları ve hastaneye yatışları önlemede %100 etkinliğe sahip olduğu belirtilmişti.

Brezilya'da yapılan araştırmalarda da, aşının, hastaneye yatışları önlemede % 83.7 etkili olduğu açıklanmıştı.

17/04/2021 09:03
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TAGS: koronavirüs, Dünya, COVID-19, Şili, Corona Virüs
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