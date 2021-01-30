Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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30/01/2021

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Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), denizde meydana gelen 60 kilometre derinlikteki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Iquique şehrinin 35 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

5,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

30/01/2021 21:22
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TAGS: Şili, deprem, dünya
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