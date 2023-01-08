Şili'de Adalet Bakanı Rios görevinden istifa etti

Güney Amerika ülkesi Şili'de, Adalet Bakanı Marcela Rios, hükümete istifasını sundu.

Şili basınında çıkan habere göre, istifası Devlet Başkanı Gabriel Boric tarafından kabul edilen Rios, görevi bırakma gerekçesini açıklamadı.

Boric, Devlet Başkanlığı Moneda Sarayı'nda basına yaptığı değerlendirmede, Rios'un istifasına ilişkin, "Af kararımın uygulanmasında düzensizlikler olduğu için görevi bırakma kararı kabul edildi." ifadesine yer verdi.

Rios'un yerine Avukat Luis Cordero Vega'nın Adalet Bakanlığı görevine getirileceği duyuruldu.

Boric ile Rios arasında bir süredir bazı suçluların affedilmesi hususunda anlaşmazlıklar olduğu medyada konuşulmuştu.

Böylece 20 Aralık 2021'de Devlet Başkanlığına seçilen solcu Boric'in kabinesinde, Sosyal Kalkınma Bakanının istifasının ardından Rios da kabineden ayrılan ikinci isim olmuş oldu.

Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan 35 yaşındaki solcu Boric, ülkede seçilen en genç devlet başkanı olmaya hak kazanmıştı.

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08/01/2023 09:52