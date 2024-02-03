Şili'de çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti

Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın sonucu şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirterek, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik" ifadesini kullandı.

Yangınların Concon, Quintero ve Maitencillo şehirlerine doğru hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şili basınında çıkan haberde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Şili'de, şubat 2023'de çıkan orman yangınları sonucu 13 kişi yaşamını yitirmişti.