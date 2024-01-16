Şili'de küçük uçak alev alarak otoyola düştü
Şili'de yangına müdahale eden bir uçak otoyola düştü. Pilotun hayatını kaybettiği kazada dört kişi de yaralandı.
16/01/2024
Şili'nin Talca kenti yakınlarında yangına müdahale eden bir uçak otoyola düştü.
Olay sonucunda uçağın pilotu Fernando Solans Robles (58) hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan tamamı sivil 4 kişi ise yaralandı.
Maule Bölge Valisi Cristina Bravo, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek ölen pilotun ailesine başsağlığı diledi.
Bununla birlikte orman yangınlarının önlenmesi çağrısında bulundu.