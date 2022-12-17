Şili'de orman yangını: Başkenti duman kapladı

Güney Amerika ülkesi Şili'de, rekor seviyedeki sıcaklıklar ve yağış azlığı sebebiyle kuvvetlenen orman yangınında en az 7 bin hektarlık alan kül oldu.

Yetkililer, yangınlar nedeniyle çok sayıda kişinin evlerini boşalttığını ve başkent Santiago'ya ulaşan duman nedeniyle "halk sağlığı alarmı" verildiğini duyurdu.

Devlete ait Ulusal Ormancılık Kurumu (Conaf), itfaiyecilerin şu anda ülkenin orta bölgelerinde yoğunlaşan 18 yangınla mücadele ettiğini açıkladı.

Valparaiso bölgesinde 40 civarında ev tahliye edilirken bir düzine ev de yıkıldı.

Ülkede yaklaşık 6 milyon kişiye ev sahipliği yapan başkent Santiago, cuma sabahına yakınlardaki Curacavi bölgesinde çıkan yangının sebep olduğu dumanla uyanmıştı.

Bu bölgede 1700 hektardan fazla alanın kül olduğu, 120 hayvanın da kurtarıldığı duyuruldu.

Santiago'da perşembe günü 36,7 santigrat dereceyle son 111 yılda görülen en yüksek 3'üncü sıcaklık kayda geçmiş oldu.

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17/12/2022 16:40