Şili'de orman yangınları, en az 51 ölü var

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında en az 51 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini açıkladı.

Yerel yetkililer, Şili'nin Valparaíso bölgesindeki orman yangınlarında en az 51 kişinin öldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanı Carolina Toha, önümüzdeki saatlerde ölü sayısının "çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını" söyledi.

Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çıkan orman yangınları yayılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Gabriel Boric olağanüstü hal ilan etti ve durumla başa çıkmak için "gerekli tüm kaynakları" kullanacağını söyledi.

Bunun Şili'de kaydedilen en ölümcül orman yangını olduğuna inanılıyor. Yangınlardan etkilenenlerin çoğu yaz tatillerinde kıyı bölgesini ziyaret eden kişiler olduğu belirtildi.

Bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini vurgulayan Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, şimdiye kadar 43 bin hektarın kül olduğunu kaydetti.

Toha, önümüzdeki saatlerde ölü sayısının "çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını" söyledi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Valparaíso'da sağlık bakanlığı tarafından alarm verildi.

Bakanlık, ameliyatların askıya alınması ve geçici sahra hastanelerinin kurulmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Aynı açıklamada, eğitimlerinin sonuna yaklaşan tıp öğrencilerinin sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı hafifletmek için işe alınacağı duyuruldu.