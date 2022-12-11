Şili’deki Lascar yanardağında 6 bin metrelik patlamalar!

And Dağları’nda bulunan Lascar’da Cumartesi günü başlayan hareketlilik, hafif depremlere de neden oldu.

Bölgede şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi, ancak yeşil renkte verilen uyarı sarıya yükseltildi.

Şili'nin Ulusal Jeoloji ve Madencilik Dairesi’nin (Sernageomin) bir yanardağ için yaptığı “sarı” renkte uyarı, o volkanın değişken bir duruma sahip olduğu anlamına geliyor.

Sernageomin uzmanları patlamaları ve yanardağdan yükselen dumanları takip ediyor.

Cumartesi günü öğlen saatlerinde yanardağa yaklaşık 12 km mesafede bulunan Antofagasta’daki Talabre kasabası sakinleri Lascar’daki hareketliliği fark etti.

Lascar’ın yaydığı ve büyük volkanik kül ve sıcak gazları barındıran büyük dumana rağmen hiçbir evin zarar görmerdiği düşünülüyor.

Yetkililer, yanardağın kraterin 5 km çapındaki bir alana kimseyi sokmuyor.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Lascar, dünyanın en kurak çölü olan Atacama Çölü’ne yaklaşık 70 km mesafede. San Pedro de Atacama turistlerin trekking rotaları için oldukça popüler olan bir yer.

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11/12/2022 15:52