Silivri'den gelen gaziler KKTC'de

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Silivri’den gelen Kıbrıs gazilerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle mukavemetçi ruhun pekiştiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok acılar yaşadığını ve şehitler verdiğini ancak hiçbir zaman umutlarını yitirmediğini ifade ederek, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile adaya barışın geldiğini, 50 yıldır kimsenin burnunun kanamamasının bir başarı olduğunu ve bu başarıda gazilerin katkısının olduğunu vurguladı.

Sosyo-ekonomik bir yapının oluştuğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin iki egemen eşit devlet temelinde olduğunu belirterek, Doğu Akdeniz’de Rum-Yunan ikilisine karşı verilen mücadelenin önemine değindi.

Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün bağımsız bir Türk Cumhuriyeti varsa sizin kahramanlığınız sayesindedir. Farklı bölgelere göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımız vardır. Ama hiçbir zaman bu vatanı unutmamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’yi güçlendirmek ve bu vatanı daha da yaşanabilir duruma getirmek milletimize borcumuzdur. Çok şey başardınız. Kıbrıs Barış Harekâtı kolay bir harekât değildi. Sizi KKTC’de görmekten dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum.”

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22/10/2022 11:23