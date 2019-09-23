Şilluris: Önümüzdeki Olgular Kritik

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunarak, önlerindeki olguların kritik olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre katıldığı bir anma töreninde konuşan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, önlerinde bulunan olguların kritikliğinin farkında olmalarında fayda bulunduğunu ifade etti.

Sahip oldukları teminatlar, kararlılık ile sorumluluk hissiyatıyla da faaliyet göstermeleri gerektiğinin altını çizen Şilluris, Türkiye’nin gerek sayısal gerekse askeri bakımdan üstünlüğünün, Kıbrıs sorununa adil, işlevsel bir çözüm hedefinden kendilerini hiçbir zaman şaşırtmaması gerektiğini belirtti.

“Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, Türkiye tarafından Kıbrıs topraklarının yasa dışı ve uzun yıllardır süren işgalini sonlandırması, AB ilke, değerlerine, müktesebatına ve demokrasiye uyması gerektiğini” iddia eden Şilluris, çözümün, temel özgürlükleri, insan haklarını, devletin bütünlüğünü garanti alması gerektiğini savundu.

Türkiye’ye eleştiri yönelten Şilluris, anlaşmaları, Avrupa ve uluslararası hukuku, BM kararlarını, deniz hukukunu görmezden geldiğini ileri sürdü.

Şilluris, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde pay talep etme noktasına geldiğini, bu şekilde de meşruiyeti, ulusal ve kişisel saygınlığı çiğnediğini savundu.

Şilluris ayrıca “Türkiye’nin, ele geçirme düşüncelerini yürürlüğe koymak için el altından yönettiği ve bahane olarak kullandığı Kıbrıslı Türklerin arkasına saklandığını” iddia etti.

23/09/2019 11:34