Silman yeni kitabını Feyzioğlu’na hediye etti

Emekli Kıdemli Savcı Güven Silman, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti “Kıbrıs Üzerine Siyasi Notlar” adlı kitabını hediye etti.

Emekli Kıdemli Savcı Güven Silman, Büyükelçi Feyzioğlu’na görevinde başarılar dilerken Feyzioğlu ziyaretten memnun olduğunu ifade etti.

Güven Silman’ın kitabı, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs üzerindeki egemenlik haklarının işgaline ve kendi kaderini tayin etme hakkının sonlandırılmasına karşı yürüttükleri meşru müdafaa hakkını konu alıyor.

Editörlüğünü Çağın Zort’un yaptığı kitapta KKTC devletinin temel ögelerinin de detaylı bir şekilde izah edildiği kaydedildi.