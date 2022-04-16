Silver Beach Plajı’nda köpek balığı görüldü

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16/04/2022

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Silver Beach Plajı’nda köpek balığı görüldü

Gazimağusa'da bugün sabah bir kez daha köpek balığı görüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Glapsides Plajı’nda görülen köpek balığı sahilden çekilen video ile de kayıt altına alınmıştı.

Bugün sabah ise Silver Beach Plajı’nda tekrardan köpek balığı görüldüğü belirtildi. Sosyal medyada amatör balıkçılık grubunda yapılan paylaşımda köpek balığının arabadan büyük olduğu iddia edildi.

Avcı Yusuf Özür’ün yaptığı paylaşımda 24 senelik dalış hayatında ilk kez böyle büyük köpek balığı ile karşılaştığını belirtti. Özür köpek balığını 4-5 metre derinlikte gördüğünü yazdı. Yusuf Özür’ün  "UYARI; Arkadaşlar bugün sabah Mağusa’da Silver Beachde yaptığım dalışta 24 senelik dalış hayatımda ilki yaşadım. (Arabadan büyük köpek balığı ile karşılaştım) Çok şükür bişey olmadı, kaçabildim. Lüttfen dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

16/04/2022 22:19
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TAGS: Silver beach plajı’nda  köpek balığı görüldü
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