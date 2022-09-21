Şimdi de dolaylı ÖTV rahatsızlığı

Haber Kıbrıs-ÖZEL

Toplu taşımacılığın olmadığı, herkesin özel araç kullanmak ve satın almak zorunda olduğu KKTC’de hükümetin araç satışlarında Fiyat İstikrar Fonu’nu dolara endeksleyerek dolaylı bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getireceği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Fiyat İstikrar Fonu’nun dolara endeklenmesi sektör içerisinde dolaylı bir Özel Tüketim Vergisi olarak algılandı. Bunun hayata geçmesiyle vatandaşlar KDV’ye ek bir de dolaylı ÖTV ödemek zorunda kalabilir.

Özellikle galeriler ve sıfır araç satan işletmeler, hükümetten Katma Değer Vergisi’ni düşürmesini beklerken böyle bir haberin kulislerde dolaşması hem sektör temsilcilerini hem de vatandaşları şoka uğrattı.

Pandemi sonrasında zaten tedarik zincirinde sıkıntılar yaşayan araç satış sektörü bu nedenle artış gösteren fiyatlarla boğuşurken bir de hükümetten böyle bir vergi getirilmesinin sektörde ciddi bir kaos ve satış düşüşüne sebep olacağına vurgu yapıyor.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre hükümetin araç satışında Katma Değer Vergisi’ni önümüzdeki günlerde süreli bir şekilde düşürüp dolaylı Özel Tüketim Vergisi’ni hayata geçireceği ifade ediliyor. Sektör temsilcileri, vatandaşın ilk dönemlerde bu vergiyi hissetmeyeceği ancak ÖTV ile birlikte KDV’nin de yeniden normal yüzdeliğe çekilmesi konması ile vatandaşların araç satın alamayacak bir pahalılıkla karşı karşıya kalacağını belirtti.

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21/09/2022 12:39