Şimdi de genel sekreter krizi; 4 isim masada

Haber Kıbrıs- ÖZEL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) zorlu bir süreçten geçerken, şimdi de genel sekreter krizi yaşıyor. Genel Sekreter Ersan Saner’in, parti genel başkanlığına geldiği süreçte ciddi sıkıntılar yaşayan UBP’de, şimdi de “Genel sekreter kim ve nasıl olacak?” sorunu öne çıktı.

Bugüne kadar, Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Girne Milletvekili Özdemir Berova’nın genel sekreterlik için Parti Meclisi’nde yarışa hazır olduğu biliniyor.

İki isim, ilk parti meclisi toplantısında yarışmayı beklerken, UBP’de, “seçim değil atama” tartışması başladı.

UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in, “meclis başkanlığı seçiminde haksızlığa uğradığına” inandığı Resmiye Canaltay’ı genel sekreter olarak atamak istiyor.

Atama yöntemine karşı çıkan Oğuzhan Hasipoğlu ve Özdemir Berova seçimde ısrarlı. Parti içi demokrasinin daha fazla zarar görmemesini isteyen Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da “tek adaylı ya da atamalı” bir sürece karşı çıkarak, “Kimse aday olmayacaksa, ben aday olurum” görüşünü genel başkana iletti.

Kurultay sürecinde yeterince yara alan ve parti içi demokrasisi tartışılan UBP’nin, genel sekreterlik sorununu nasıl aşacağı ciddi bir merak konusu.

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22/01/2021 13:11