Şimdi de Kazakistan Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’ta…

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, bugün öğleden sonra Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurteleu’yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.

Hristodulidis, Kazakistan Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs’a yaptığı ilk resmi ziyareti tarihi olarak nitelendirdi

İkili ilişkilere değinen Hristodulidis, “İlişkilerimizi güçlendirmek için çalışmaya başlamaya hazırız” diyerek, “doğrudan uçuşların olasılığının bu yönde katkı sağlayacağını” ve her iki ülkenin diplomatik misyonlarının karşılıklı olarak kurulmasının ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Hristodulidis ayrıca, Kıbrıs’ın Kazakistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini desteklediğini belirterek, 2026 yılının ilk yarısında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Konseyi Başkanlığı’nı devralmadan önce Astana’yı ziyaret etme isteğini dile getirdi.