Şimdi de oğul Canaltay…

Ulusal Birlik Partisi’nin Meclis Başkanlığı seçimine Resmiye Canaltay’ı aday göstermesi üzerine oğlu Derviş Canaltay annesi tebrik etti “UBP kurul kararlarına saygılı olalım” dedi.

Annesi Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkanlığı seçimine aday gösterilmesi üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Derviş Canaltay, “oy veren vermeyen ve diğer tüm adaylara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Derviş Canaltay’ın açıklaması şöyle:

Partimiz milletvekilleri arasında demokrasi gereği yapılan seçim sonucunda Ulusal Birlik Partisi’nin meclis başkan adayı seçilen annemi kutlar oy veren vermeyen ve diğer tüm adaylara teşekkür ederim.

Aile içi olan ve demokrasi gereği yapılan seçim sonuçlarını olumlu veya olumsuz herkesin saygıyla kabul edip halkımızın ve ülkemizin bu geçirdiği zor donemde daha güçlü bir KKTC ve daha mutlu bir halk yaratmak için uğraşmalıdır, bunu sağlayamayan hiçbir koltuğun anlamı yoktur.

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28/12/2020 18:41