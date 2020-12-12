Şimdi eşeği kaybettirdiler, çok yakında bulacaklar ve herkes çok sevinecek

Azınlık hükümeti kuruldu ve Başbakan Ersan Saner, devlet çalışanlarına müjde vermek yerine karamsar bir hava yarattı, 13’üncü maaşlar için sıkıntı olduğunu söyledi.

Birçok kişi “Yoksa hükümet yokluklar, sıkıntılar üzerinden politika mı yapacak? Yakında yokluklara ve yapılacak zamlara mı hazırlanmamız isteniyor?” diye endişe etti.

13’üncü maaşlar üzerinden planlar yapan birçok kişi “Yoksa alamayacak mıyız?” demeye başladı.

Memleketin hali böyle, göreve gelen hükümetin ilk ve en önemli meselesi devlet çalışanlarının maaşları ve 13’üncü maaşlar.

Başka bir ülke var mıdır, “maaşlar ödenemeyecek”, “maaşlar için kaynak bulundu”, “13’üncü maaşlar için yoğun bir şekilde kaynak aranıyor” gibisinden konuların haber olması?

Yoktur herhalde ama bizde var… Bizim bütün derdimiz devlet çalışanlarının maaşları, başka bir derdimiz yok, geriye kalan tüm dertler bekleyebilir ama maaşlar bekleyemez.

Başbakan Ersan Saner, 13’üncü maaşlar konusunda sıkıntı olduğunu, bunun için kaynak arandığını söylerken aslında vatandaşa “kara haber” verme amacında değildir.

Burada politikacı tinyozluğu var… Aslında hükümet bu parayı bulacak, hatta belki de bulmuştur da…

Zaten hafızanızı biraz zorlayın, Maliye eski Bakanı Olgun Amcaoğlu, hem maaşlar hem de 13’üncü maaşlar bakımından bir sorun olmadığını söylemişti.

Peki ne yapmak istiyor çiçeği burnunda başbakan? Tabii ki şimdi devlet çalışanlarına bilerek, isteyerek eşeği kaybettirdi, yakında bularak herkesi sevindirecek.

“Allah gariban kulunu sevindirmek istediğinde önce eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş” diye meşhur bir söz vardır ya işte bu kez Allah değil ama Başbakan Ersan Saner, devlet çalışanlarının 13’ncü maaşlarını şimdi kaybettirdi ama onları sevindirmek için birkaç gün sonra bulacak.

Ersan Saner, burada aslında devlet çalışanlarını ve bu 13’üncü maaşları bekleyen ekonomik çevreleri üzmek için yapmadı bunu, tam tersine sevindirmek de değil çok sevindirmek istedi. “Kaybettirip bulunca”, sevinç artacak…

Yani Başbakan, “ödeyeceğiz sorun yok” dese sevinirdi herkes ama pek süksesi olmazdı, sıradanlaşırdı.

Burada yapılmak istenen aslında bir halkla ilişkiler çalışmasıdır.

Devlet kasasının tamtakır olduğu bir dönemde bir büyük iş yapılarak 13’üncü maaşların bulunduğunu gösterecekler ki daha ilk adımdan halkın anlayışını, sempatini ve desteğini elde etsinler.

“Bak be göreve gelir gelmez ne büyük iş yaptı, kimseyi mağdur etmedi” deyip onları alkışlasınlar.

Bir süre önce karantina ücretlerini paralı hale getirirken, bunun ücretini vatandaşlardan talep ederken aslında devlet kasasının tamtakır olduğu intibaını verdiler topluma.

Türkiye’den para akışı olmadığını da bir şekilde vatandaşın hissetmesini sağladılar, şimdi sıra işte böyle zor bir dönemde kaynak bulmak, hem maaşları hem de 13’üncü maaşları ödemek önemli hale gelecek.

Yani azınlık hükümeti, KKTC hükümetlerinin asli ve vazgeçilmez, hatta olmazsa olmaz ilk görevlerinden birisini yapacak ve takdir alacak.

Siyasileri birazcık tanıyan herkes bunu tahmin edebilir aslında…

Ersan Saner, bu tersten müjdeyi verirken satır aralarında meclisteki muhalefete ve Türkiye hükümetine mesajlar da gönderiyor.

“2021 yılı bütçesini halletmemiz lazım” diyor Saner, yani muhalefete “engel olmayın” diyor, bir nevi onları vatandaşa şikayet ediyor.

Başbakan, Türkiye’ye de mesaj veriyor üstü kapalı; “İstediğiniz gibi bir hükümet kurduk, sizinle yeni bir protokol yapmaya seve seve hazırız, bizden desteğinizi esirgemeyin” diyor aslında.

Ben çok ihtimal vermiyorum ama kimisine göre, “Önce güvenoyu alalım” derken de parti içindeki kırgınlara ve kendilerini destekleyen HP’den istifa etmiş 3 bağımsıza da mesaj veriyormuş, “Dikkatli olun bir delilik yapmayın ha” gibisinden.

Ben sanmam, azınlık hükümetine güvenoyu sorunu yaşatacak UBP’li milletvekilinin olacağını sanmıyorum, istifacı vekiller de kariyerlerini riske attıkları bir ortamda güvenoyu sorunu yaşatmazlar diye düşünüyorum.

Ha, Saner, her ihtimale karşı, içinde olsun diye böyle bir mesaj verdi mi bilemiyorum ama esas mesajlar “13’üncü maaş ile” devlet çalışanlarına”, “Bütçe Yasa Tasarısı geçmeli” diyerek muhalefete, ve “protokol yapmaya hazırız” diyerek, Türkiyeli yetkililere mesaj gönderiyor.

Tabii mesaj yalnızca muhalefete ve Türkiye’ye değil, bu bağlamda onları halka da işaret ediyor, “Bakın biz hazırız, onlar da destek olmalı” der gibi.

Evet, politikacılar mesajları her zaman öyle direkt vermez, dolaylı mesajlarla da müjde verirler, bir tür halkla ilişkiler çalışması yaparak, zaten yapacakları işleri çok büyük bir iş yapmış gibi göstererek kahraman olmak isterler. Ne diyelim; hoş geldin azınlık hükümeti, hade kolay gelsin…

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12/12/2020 19:13