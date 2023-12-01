Şimdi Nefes için “Nefes” olma vakti

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01/12/2023

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Şimdi Nefes için “Nefes” olma vakti


Böbrek ve mesane hastalığı nedeniyle yıllardır tedavi gören Nefes tedavi masraflarının karşılanabilmesi için yardım bekliyor. Nefes 5 Aralık’ta doktor kontrolüne gidecek. Nefes’e destek için kritik 5 günlük sürece girildi.

Bu bağlamda Nefes için, sosyal medya üzerinden yardım kampanyası devam ediyor. Birçok duyarlı vatandaş, Nefes’in tedavi masrafları için destek mesajları atıyor.

Siz de Nefes’e destek olmak istiyorsanız; “NEFES” yazıp 5668’e mesaj atarak Nefes’in tedavi masrafları için 50 TL’lik bağışta bulunabilirsiniz.

Duyarlı vatandaşlardan yardım bekleyen küçük Nefes için Halk Bankası’nda da hesap açıldı.

Küçük Nefes’in tedavi masraflarına yarımcı olmak isteyen vatandaşlar, Halk Bankası Hesap adı: Hatice Birinci, İban TR94 0001 2009 8980 0001 0231 92 üzerinden para gönderebilir.

 

01/12/2023 09:04
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