HABER KIBRIS

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Şimdi 'Yüzde 30 Değil Yüzde 10' Tartışması

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05/09/2019

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Şimdi 'Yüzde 30 Değil Yüzde 10' Tartışması

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan bazı kaynaklar Rum lider Nikos Anastasiadis’in doğal gaz önerisinin aslında yüzde 30 değil  yüzde 10 olduğunu ileri sürdüler.

Bu kaynaklar Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklerin nüfusunu 80 bin olarak ön gördüğünü ve kendi nüfuslarına oranladığımız zaman bunun yüzde 10’a karşılık geldiğini, dolasıyı ile önerinin yüzde 30 değil 10 olduğunu iddia ettiler.

Rum basınında dün yayınlanan “Anastasiadis'ten yeni doğal gaz önerisi” başlıklı haberi okumak için tıklayınız…

 

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TAGS: doğal gaz, Anastasiadis, haber, kıbrıs, mustafa akıncı
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