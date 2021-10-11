Şimdiye kadarki en kapsamlı çalışma

22 milyon kişinin incelendiği yeni bir araştırma, tüm dünyada 4 milyon 800 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs pandemisini durdurmanın en etkili yolunun aşılar olduğunu kanıtladı. Pfizer/BionTech'in de aralarında yer aldığı çeşitli aşıları inceleyen bilim insanları, 50 yaş üzerindeki aşılıların hastaneye kaldırılma veya ölme olasılığının yüzde 90 daha az olduğunu buldu. Sonuçlar ayrıca, aşıların Delta varyantına karşı çok güçlü bir kkoruma sağladığını ve bunun beş ay boyunca sürdüğünü gösterdi.

Fransa'da yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, corona virüs aşılarının, Delta varyantına karşı bile ciddi Covid-19 vakalarını önlemede oldukça etkili olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, sonuçlar ABD, İngiltere ve İsrail'den gelen önceki araştırmaların sonuçlarını doğruluyor. Fakat, araştırmacılar yeni çalışmanın şimdiye kadar yapılan türünü en çalışması olduğunu söyledi.

22 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Çalışma kapsamında bilim insanları, Fransa'nın aşı kampanyasını başlattığı Aralık 2020'den başlayarak Temmuz 2021’e kadar 22 milyon insanın verilerini topladı. 11 milyon aşılanmış insanla 11 milyon aşılanmamış kişinin sonuçlarını karşılaştırıldı.

Araştırmacılar, aşılanmayan kişi ile aynı bölgeden, aynı yaş ve cinsiyetten aşılı bir insanı eşleşleştirdi.

Fransız hükümetiyle yakın çalışan bağımsız bir ilaç güvenliği araştırma grubu olan Epi-Phare tarafından yürütülen araştırmaya göre, ikinci bir dozdan 14 gün sonra aşılı deneklerin şiddetli Covid-19 riski yüzde 90 azaldı.

DELTA VARYANTINA KARŞI YÜZDE 92 ETKİLİ

Diğer taraftan, aşılamanın Delta varyantından ciddi hastalığa karşı 75 yaş ve üstü insanlar için yüzde 84, 50-75 arası insanlar için yüzde 92 koruma sağladığı görüldü.

Epi-Phare Başkanı ve epidemiyolog Mahmoud Zureik AFP'ye verdiği demeçte, "Çalışma, Pfizer/BioNtech, Moderna ve AstraZeneca aşılarını kapsıyor, ancak çok daha sonra izin verilen ve Fransa'da daha az yaygın olarak kullanılan Jannsen'i kapsamıyor” dedi.

Öte yandan, çalışmanın sonuçları beş aya kadar şiddetli Covid-19'a karşı aşı korumasının azalmadığını gösterdi.

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11/10/2021 10:42