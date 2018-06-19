Simgesel minibüs harap

Bahadır AYNA-Haber Kıbrıs

Esentepe’nin ve bölgenin simgesi haline gelen minibüsün durumu içler acısı. Her gün onlarca turistin ve birçok vatandaşın önünde fotoğraf çektirdiği minibüsün içi ve etrafı pislikten geçilmiyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan fotoğraflar durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Öğrenilen bilgiye göre bir grup sorumsuz genç gece geç saatlerinde bölgeye giderek alkol alıyor ve yüksek sesle müzik dinliyor. Belde halkı durumdan çok rahatsız. Bölgeli belediyenin minibüse sahip çıkması gerektiğini belirtti.