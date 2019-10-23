Simit Oxford sözlüğü'ne eklendi

Kokusu, lezzeti, çıtır çıtır hamuruyla, her köşebaşında bulabildiğimiz simit bizim vazgeçilmezimiz, dünyaya ise yabancı bir lezzetti. Benzerleri başka ülkelerde olsa da İngilizler halis muhlis Türk simidine başka bir isim vermeme kararı aldı.

Dünyaca ünlü Oxford İngilizce sözlüğü güncellendi. Bir çok yeni kelime eklendi. O kelimelelerden biri de; simit. İngiliz dil bilimciler bu Türk lezzetini kelime haznelerine ekledi.

Simit sözlükte, Türkiye menşeli pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek olarak olarak tanımlandı.

Türkiye'ye gelen turistler Amerika'daki Bagel'e benzettikleri simidi Turkish Bagel diye adlandırıyordu.

Bu gelişme, lezzetin gerçek adını da dünyaya duyurmuş oldu.

23/10/2019 10:41