Simon Aykut, hapisanede verem vakası nedeniyle serbest kalmak istedi

KKTC’de yatırım yaptığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Mistriel Aykut, Merkezi Hapishanelerdeki bir verem vakasına atıf yaparak, sıkı şartlarla serbest bırakılmasını talep etti.

Mesele, 25 Kasım’da Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanacak.

Filelefteros’un haberine göre, Aykut’un ceza savunmasını üstlenen avukat Maria Neofytou, bugün Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmasında hukuki gerekçelerini sundu.

Avukat, Aykut’u yıllardır takip eden bir doktordan aldığı tıbbi raporu mahkemeye sundu.

Raporda, Aykut’un sağlık sorunları ve solunum problemleri (uykusuzluk) göz önünde bulundurularak, veremin bulaşıcı olma durumu nedeniyle 74 yaşındaki Aykut’un cezaevinden uzaklaştırılmasının gerekli olduğu ifade ediliyor.

Avukat, Aykut’un Larnaka’daki bir tesiste tutulmasını önerdi.

Savcı Andreas Aristeidis ise, Aykut’un tutukluluğuna dair herhangi bir farklılık olmadığını belirtti ve hapishanede veremin yayılmasını engellemek için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Aykut’un hastalığının havayla bulaşabileceğini kabul etmekle birlikte, 74 yaşındaki Aykut için bulaşma riski olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını iddia etti.

Ayrıca, Aykut’un tutukluluğunun, bu mahkeme tarafından daha önce değerlendirildiğini ve serbest bırakılması talebinin reddedildiğini, bu kararın da temyiz mahkemesince onaylandığını belirtti.

Aykut’un doktorunun raporuna ilişkin olarak ise, bu raporun Aykut’un sağlık durumunun kötüleşebileceğini belirttiğini ifade etti.

Mahkeme başkanı Hristina Parpotta, Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını 25 Kasım’a erteledi.

Savunma avukatları, Aykut’a yönelik yargı sürecinin kötüye kullanıldığını da dile getirmişti.